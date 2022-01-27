Кулеба заявил, что Украина не намерена вести переговоры с боевиками "ДНР" и "ЛНР"

Кулеба: Это конфликт между Россией и Украиной, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними Фото: EPA

По его словам, такое требование выдвигает Россия. Ее целью является снятие с себя ответственности за происходящее на Донбассе и позиционирование не как участника конфликта.

"Этого не случится, это вопрос принципа", – сказал он.

Министр напомнил, что прямые переговоры с боевиками не предусмотрены Минскими соглашениями, и это не соответствует тому, как развивался конфликт.

"Это конфликт между Россией и Украиной, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними [с россиянами]", – подчеркнул он.

25 января немецкое агентство dpa сообщило, что 26 января на встрече стран "Нормандской четверки" на уровне советников планируют договариваться о переговорах украинских властей с боевиками "ЛДНР". Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который на переговорах представлял Украину, заявлял, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с сепаратистами.