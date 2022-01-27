Кулеба заявил, что Украина не намерена вести переговоры с боевиками "ДНР" и "ЛНР"

По его словам, такое требование выдвигает Россия. Ее целью является снятие с себя ответственности за происходящее на Донбассе и позиционирование не как участника конфликта.
"Этого не случится, это вопрос принципа", – сказал он.
Министр напомнил, что прямые переговоры с боевиками не предусмотрены Минскими соглашениями, и это не соответствует тому, как развивался конфликт.
"Это конфликт между Россией и Украиной, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними [с россиянами]", – подчеркнул он.
25 января немецкое агентство dpa сообщило, что 26 января на встрече стран "Нормандской четверки" на уровне советников планируют договариваться о переговорах украинских властей с боевиками "ЛДНР". Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который на переговорах представлял Украину, заявлял, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с сепаратистами.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
На переговорах советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 26 января стороны согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня. Следующая встреча в нормандском формате должна состояться через две недели в Берлине.