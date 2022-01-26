СБУ разоблачила новые факты поставок РФ оружия боевикам на Донбассе

"Среди изъятых военных средств поражения российского производства – реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в феврале 2021 года из-за применения боевиками запрещенного оружия погиб житель поселка Хутор Свободный Северодонецкого района Луганской области, который на территории собственного двора подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2.

"Задокументированы факты использования боевиками против украинских войск на востоке Украины современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов – ручной многоразовый крупнокалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 "Баркас", – добавили в СБУ.

В Луганской области обнаружены элементы реактивной гранаты "Занос" российского производства, их боевики применяли во время обстрелов позиций ВСУ в районе города Попасная.

Изъятые образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.