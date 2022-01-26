СБУ разоблачила новые факты поставок РФ оружия боевикам на Донбассе

"Среди изъятых военных средств поражения российского производства – реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года", – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в феврале 2021 года из-за применения боевиками запрещенного оружия погиб житель поселка Хутор Свободный Северодонецкого района Луганской области, который на территории собственного двора подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2.
"Задокументированы факты использования боевиками против украинских войск на востоке Украины современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов – ручной многоразовый крупнокалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 "Баркас", – добавили в СБУ.
В Луганской области обнаружены элементы реактивной гранаты "Занос" российского производства, их боевики применяли во время обстрелов позиций ВСУ в районе города Попасная.
Изъятые образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 декабря 2021 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в 2021 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих.
Появление Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавский договор) обусловлено реакцией международного сообщества на страдания, причиняемые этим видом оружия во многих регионах планеты, сообщал Международный комитет Красного Креста.
Конвенция основывается на нормах международного гуманитарного права, запрещающих использование таких видов оружия, которые в силу своей природы не проводят различия между гражданскими и военными лицами, либо причиняют излишние страдания и чрезмерные ранения. Конвенция была открыта для подписания в Оттаве 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года.