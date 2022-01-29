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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны Украины назвали неправдивой информацию об отправке РФ запасов крови и медматериалов к границе с Украиной

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Маляр о сообщениях об отправке РФ запасов крови к границе с Украиной: Цель такой информации распространить панику и страх в нашем обществе
Маляр о сообщениях об отправке РФ запасов крови к границе с Украиной: Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в Facebook 29 января назвала неправдивой информацию о том, что РФ начала поставки крови и других медицинских материалов к границе Украины.

"Сейчас в интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых до украинской границы. Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе", –написала она. 

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2076850612473970

Позже информацию СМИ прокомментировали в Центре оперативного информирования Миноброны Украины. Там заявили, что данные не были подтверждены официальным источником из соответствующих ведомств стран-партнеров.

"Мониторинг и анализ текущей ситуации, которая складывается вокруг границ, не фиксирует активности такого рода. Об этом свидетельствует обмен информацией спецслужб с иностранными партнерами. Такие информационные «интервенции» являются элементом информационно-психологической войны, цель которой – спровоцировать страх и панику в нашем обществе. Центр оперативного информирования призывает не распространять непроверенную информацию из анонимных источников и использовать официальные данные", – говорится в сообщении.

О том, что РФ начала поставки крови и других медицинских материалов к границе Украины, сообщало 28 января агентство Reuters со ссылкой на трех бывших и действующих американских чиновников. По их словам, это еще один ключевой показатель готовности РФ к нападению на Украину, если такое решение примет российский президент Владимир Путин. Двое из трех собеседников агентства рассказали, что поставки крови начались "в последние недели".

The Wall Street Journal написала 27 января, что Россия отправила к границам с Украиной медицинские подразделения. Издание отметило, что таким образом Москва "завершила последние приготовления к вторжению в Украину".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Минобороны, Анна Маляр, война в Украине, кровь
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