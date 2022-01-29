В Минобороны Украины назвали неправдивой информацию об отправке РФ запасов крови и медматериалов к границе с Украиной

Маляр о сообщениях об отправке РФ запасов крови к границе с Украиной: Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Сейчас в интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых до украинской границы. Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе", –написала она.

Позже информацию СМИ прокомментировали в Центре оперативного информирования Миноброны Украины. Там заявили, что данные не были подтверждены официальным источником из соответствующих ведомств стран-партнеров.

"Мониторинг и анализ текущей ситуации, которая складывается вокруг границ, не фиксирует активности такого рода. Об этом свидетельствует обмен информацией спецслужб с иностранными партнерами. Такие информационные «интервенции» являются элементом информационно-психологической войны, цель которой – спровоцировать страх и панику в нашем обществе. Центр оперативного информирования призывает не распространять непроверенную информацию из анонимных источников и использовать официальные данные", – говорится в сообщении.

О том, что РФ начала поставки крови и других медицинских материалов к границе Украины, сообщало 28 января агентство Reuters со ссылкой на трех бывших и действующих американских чиновников. По их словам, это еще один ключевой показатель готовности РФ к нападению на Украину, если такое решение примет российский президент Владимир Путин. Двое из трех собеседников агентства рассказали, что поставки крови начались "в последние недели".

The Wall Street Journal написала 27 января, что Россия отправила к границам с Украиной медицинские подразделения. Издание отметило, что таким образом Москва "завершила последние приготовления к вторжению в Украину".