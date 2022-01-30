Премьер-министр Польши: Никто не знает, что сделает Путин, но все мы знаем, что он способен сделать

"Безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Никто не знает, что сделает президент России Владимир Путин, но все мы знаем, что он способен сделать, поэтому его нужно остановить и не допустить дальнейших агрессивных действий России", – заявил он.

По словам польского премьера, цель Путина – "проверить, насколько много он может себе позволить".

"Восстановление имперского могущества России – это мечта Путина, которую мы должны блокировать. Иначе это станет ужасом для всех нас", – заявил глава польского правительства.

Он добавил, что Европейский союз и НАТО "должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие агрессивные действия Путина". Также Моравецкий сказал, что Польша предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".