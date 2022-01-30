Из-за "геополитической напряженности" МИД Южной Кореи рекомендовало соотечественникам покинуть Украину

По последней информации, в Украине находятся около 440 южнокорейцев, большинство из них – в Киеве и других городах.

Им рекомендовали воспользоваться аэропортами шести украинских городов, чтобы вылететь "в более безопасные регионы".

В МИД Южной Кореи также объявили об отправке в свое посольство в Украине трех официальных лиц, которые помогут в случае чрезвычайных ситуаций для граждан Южной Кореи "в условиях эскалации геополитической напряженности".

Агентство отмечает, что такое решение было принято после совещания главы МИД Чон Ый Ена с главами дипломатических миссий в России, Украине и других странах "на фоне напряженности в отношениях между Москвой и Киевом".