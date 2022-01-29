Посольство США рекомендует соотечественникам из-за возросших угроз со стороны РФ покинуть Украину уже сейчас

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Граждане США в Украине должны рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства", – говорится в сообщении.

Американские дипломаты сослались на информацию Государственного департамента США, в которой, в частности, указано, что "лучшее время для выезда из страны – до кризиса, если это вообще возможно".

"У граждан США, желающих выехать из Украины по суше, есть несколько вариантов. Однако из-за продолжающихся ограничений, связанных с COVID-19, граждане США должны быть готовы соблюдать требования к въезду в страну, которые могут отличаться от требований к въезду для путешественников, прибывающих самолетом", – объяснили в американском посольстве.

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.