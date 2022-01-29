"Эффект сотни зеркал для Кремля". Кулеба рассказал о едином фронте против российской агрессии

Кулеба: Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию Фото: ЕРА

"Запад ответил твердое "нет" на все ультиматумы [президента РФ Владимира] Путина по отношению к Украине. Так работает сетевая дипломатия, создающая эффект сотни зеркал для Кремля: Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию", – написал он.

Дипломат подчеркнул, что "мгновение наибольшей опасности" Украина прошла в 2014 году, но страна "выстояла и за эти годы провела много реформ, накачала серьезные военные, экономические и дипломатические мышцы".

"Эти недели и месяцы вся украинская дипломатическая система работает как современный гаджет – на сверхвысокой скорости, решая многие задачи одновременно, внешне сохраняя незыблемый вид. И эта работа приносит конкретные результаты. Удалось консолидировать очень высокий уровень международной поддержки Украины. Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом", – объяснил Кулеба.

Он отметил, что за последнее время проведены "сотни переговоров" и их результаты все видят.

"Рубикон перейден – Украина стала сильнее и не допустит повторения трагедии 2014 года, а ее партнеры уже сделали больше для предотвращения кризиса, чем восемь лет назад для его прекращения", – считает Кулеба.