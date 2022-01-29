Кулеба обсудил с главой МИД Франции нормандский формат

Кулеба проинформировал Ле Дриана о ситуации с безопасностью возле украинских границ, на временно оккупированных территориях и в Черноморском регионе и поблагодарил его за решение пока не эвакуировать сотрудников французского посольства из Украины.

"Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной. Они договорились продолжать активную дипломатию для продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. В этом контексте министры положительно отметили встречу политических советников глав государств нормандского формата в Париже 26 января и их договоренность провести следующую встречу в Берлине через две недели. Дмитрий Кулеба выразил благодарность Франции за лидерство в этом процессе", – сообщили в МИД.

Министры также обсудили помощь экономике Украины.

"Они также отметили необходимость воздержаться от шагов, которые могут нагнетать чувство тревоги в обществе и подрывать финансовую стабильность", – добавили в пресс-службе.

Кулеба сказал, что ожидает Ле Дриана и министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в Киеве 7–8 февраля. Они, в частности, собираются поехать к линии разграничения на Донбассе.