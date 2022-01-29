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ПОЛИТИКА

Кулеба обсудил с главой МИД Франции нормандский формат

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Кулеба и Ле Дриан поговорили 29 января
Кулеба и Ле Дриан поговорили 29 января
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кулеба проинформировал Ле Дриана о ситуации с безопасностью возле украинских границ, на временно оккупированных территориях и в Черноморском регионе и поблагодарил его за решение пока не эвакуировать сотрудников французского посольства из Украины.

"Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность сохранять бдительность и твердость во время контактов с российской стороной. Они договорились продолжать активную дипломатию для продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. В этом контексте министры положительно отметили встречу политических советников глав государств нормандского формата в Париже 26 января и их договоренность провести следующую встречу в Берлине через две недели. Дмитрий Кулеба выразил благодарность Франции за лидерство в этом процессе", – сообщили в МИД.

Министры также обсудили помощь экономике Украины.

"Они также отметили необходимость воздержаться от шагов, которые могут нагнетать чувство тревоги в обществе и подрывать финансовую стабильность", – добавили в пресс-службе.

Кулеба сказал, что ожидает Ле Дриана и министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в Киеве 7–8 февраля. Они, в частности, собираются поехать к линии разграничения на Донбассе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отмечали, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента также рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огняПо его словам, следующая встреча в нормандском формате состоится через две недели в Берлине.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Франция, МИД Украины, МИД Франции, Жан-Ив Ле Дриан, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, российская агрессия, война в Украине
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