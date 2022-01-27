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ПОЛИТИКА

"Обязательный элемент движения к миру". В Офисе президента заявили, что Украина выступает за организацию встречи лидеров "Нормандской четверки"

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Зеленский: Для нашего государства первый приоритет сегодня это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе
Зеленский: Для нашего государства первый приоритет сегодня – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил встречу советников лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия), которая прошла 26 января в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 27 января.

Переговоры длились более восьми часов. Они были "содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира", отметили в пресс-службе.

"В ходе встречи политических советников в Париже были подробно обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках. Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса путем выполнения Минских соглашений считаем активизацию работы нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", – заявили в Офисе президента.

Зеленский "положительно оценивает факт встречи, ее конструктивный характер", а также намерение продолжить переговоры через две недели в Берлине.

"Для нашего государства первый приоритет сегодня – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантированным, надежным, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – подчеркнул он.

В Париже 26 января прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента также рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огняПо его словам, следующая встреча в нормандском формате состоится через две недели в Берлине.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отмечали, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Кулеба отметил 17 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Дмитрий Козак, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Йенс Плетнер, Эммануэль Бонн
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