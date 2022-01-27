"Обязательный элемент движения к миру". В Офисе президента заявили, что Украина выступает за организацию встречи лидеров "Нормандской четверки"

Зеленский: Для нашего государства первый приоритет сегодня – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе Фото: EPA

Переговоры длились более восьми часов. Они были "содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира", отметили в пресс-службе.

"В ходе встречи политических советников в Париже были подробно обсуждены имеющиеся разногласия сторон в трактовке Минских соглашений. Также было отмечено, что соблюдение режима прекращения огня не должно зависеть от каких-либо разногласий в трактовках. Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса путем выполнения Минских соглашений считаем активизацию работы нормандского формата и на уровне лидеров соответствующих стран с организацией их встречи в ближайшее время", – заявили в Офисе президента.

Зеленский "положительно оценивает факт встречи, ее конструктивный характер", а также намерение продолжить переговоры через две недели в Берлине.

"Для нашего государства первый приоритет сегодня – это достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантированным, надежным, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", – подчеркнул он.

В Париже 26 января прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента также рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня. По его словам, следующая встреча в нормандском формате состоится через две недели в Берлине.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".