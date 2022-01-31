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В Польше анонсировали поставки Украине оборонного оружия

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Польша готова доставить оборонную помощь Украине "в любое время", отметил Солох
Польша готова доставить оборонную помощь Украине "в любое время", отметил Солох
Фото: EPA

Польша приняла решение передать Украине боеприпасы, которые будут использоваться в обороне, а не при наступлении. Об этом на брифинге 31 января сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет PAP.

По его словам, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сейчас "дорабатывает этот вопрос".

Солох отметил, что инициативу предоставления Украине военной помощи после консультаций с украинским президентом Владимиром Зеленским поддержал глава Польского государства Анджей Дуда.

Глава Бюро нацбезопасности подчеркнул, что Польша готова доставить оборонную помощь Украине "в любое время". Украинская сторона получила спецификацию, "теперь все зависит от шагов" Киева, добавил Солох.

Он уточнил, что предложение Польши сегодня включает возможность передачи "нескольких десятков тысяч штук боеприпасов".

Министр обороны Алексей Резников заявлял в опубликованном 29 января интервью польскому изданию Rzeczpospolita, что Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку". Он также сказал, что Польша предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл Польшу в числе стран, которые выделили дополнительную оборонную поддержку и поддержку по безопасности ВСУ. По словам главы МИД, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".

Теги: Россия, Украина, Польша, оружие, вооружение, угрозы, помощь, боеприпасы, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, президент, Павел Солох, Мариуш Блащак, брифинг
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