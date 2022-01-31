В Польше анонсировали поставки Украине оборонного оружия

По его словам, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сейчас "дорабатывает этот вопрос".

Солох отметил, что инициативу предоставления Украине военной помощи после консультаций с украинским президентом Владимиром Зеленским поддержал глава Польского государства Анджей Дуда.

Глава Бюро нацбезопасности подчеркнул, что Польша готова доставить оборонную помощь Украине "в любое время". Украинская сторона получила спецификацию, "теперь все зависит от шагов" Киева, добавил Солох.

Он уточнил, что предложение Польши сегодня включает возможность передачи "нескольких десятков тысяч штук боеприпасов".

Министр обороны Алексей Резников заявлял в опубликованном 29 января интервью польскому изданию Rzeczpospolita, что Украина пока не получила от Польши никакой военной помощи.