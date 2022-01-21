"После прогулки по горам – традиционные польские блюда". Зеленский показал фото ужина с Дудой

"После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения", – подписал фото Зеленский.
Также он выразил благодарность коллеге за гостеприимство.
View this post on Instagram
Президент Украины находится в Польше с официальным визитом.
20 января прошли переговоры Зеленского и Дуды в резиденции "Висла". Офис президента Украины сообщал, что лидеры общались с глазу на глаз.
Зеленский написал в Twitter, что стороны обсуждают "вызовы безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере, усиление энергетического взаимодействия".
Тривають продуктивні переговори з моїм другом @AndrzejDuda. Обговорили безпекові виклики, усунення перешкод у транспортній сфері, посилення енергетичної взаємодії. Визначили подальший графік зустрічей.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2022
В последний раз Дуда и Зеленский встречались 20 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области в рамках переговоров лидеров стран "Люблинского треугольника" (Литвы, Польши и Украины). По итогам трехсторонней встречи президент Литвы Гитанас Науседа, Дуда и Зеленский сделали совместное заявление, в котором Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, лидеры трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.
Нынешняя встреча Дуды и Зеленского проходит на фоне наращивания Россией военных сил у границ с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.