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"После прогулки по горам – традиционные польские блюда". Зеленский показал фото ужина с Дудой

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Президенты Украины и Польши уже провели как официальную встречу, так и неформальные переговоры
Президенты Украины и Польши уже провели как официальную встречу, так и неформальные переговоры
Фото: president.gov.ua

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда 20 января пообщались неформально после официальных переговоров в Висле. Фото совместного ужина в кафе Зеленский опубликовал в Instagram.

"После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения", – подписал фото Зеленский.

Также он выразил благодарность коллеге за гостеприимство.

Президент Украины находится в Польше с официальным визитом.

20 января прошли переговоры Зеленского и Дуды в резиденции "Висла". Офис президента Украины сообщал, что лидеры общались с глазу на глаз. 

Зеленский написал в Twitter, что стороны обсуждают "вызовы безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере, усиление энергетического взаимодействия". 

Контекст:

В последний раз Дуда и Зеленский встречались 20 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области в рамках переговоров лидеров стран "Люблинского треугольника" (Литвы, Польши и Украины). По итогам трехсторонней встречи президент Литвы Гитанас Науседа, Дуда и Зеленский сделали совместное заявление, в котором Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, лидеры трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.

Нынешняя встреча Дуды и Зеленского проходит на фоне наращивания Россией военных сил у границ с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Теги: Польша, переговоры, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, президент, Офис президента Украины, встреча
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