"Основная тема – вопрос безопасности". Зеленский прибыл с визитом в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда примет Зеленского в резиденции "Висла".

"Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. Основной темой остается вопрос безопасности", – говорится в сообщении.

Контекст:

В последний раз Дуда и Зеленский встречались 20 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области в рамках переговоров лидеров стран "Люблинского треугольника" (Литвы, Польши и Украины). По итогам трехсторонней встречи президент Литвы Гитанас Науседа, Дуда и Зеленский сделали совместное заявление, в котором Литва и Польша подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, лидеры трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.

Нынешняя встреча Дуды и Зеленского будет проходить на фоне наращивания Россией военных сил у границ с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.