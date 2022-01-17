ГОРДОН
 
 
МИР

В Польше анонсировали встречу Дуды и Зеленского

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В последний раз Зеленский и Дуда встречались 20 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области
В последний раз Зеленский и Дуда встречались 20 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области
Фото: EPA

В ближайшие дни состоится встреча президентов Польши и Украины, Анджея Дуды и Владимира Зеленского, ее темой станет напряженная ситуация между РФ и Украиной.

Об этом 17 января в эфире Polskiego Radio заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох.

На прошлой неделе состоялись переговоры с Россией по гарантиям безопасности: 10 января – двусторонняя встреча делегаций США и РФ, 12 января – в рамках заседания Совета Россия – НАТО, 13 января – заседание постоянного совета ОБСЕ.

По словам Солоха, в ситуации вокруг Украины "пока ничего не решено".

"Перед нами неделя, в рамках которой будут многочисленные консультации, прежде всего с союзниками. Наш президент встретится с президентом Украины", – сказал Солох.

Он отметил, что в ходе переговоров с США и НАТО Россия "не отказалась от своих требований", а страны Запада, в свою очередь, "представили единую позицию".

Ситуация сейчас в тупике, и, хотя широкомасштабное нападение РФ на Украину является "наименее вероятным" сценарием, надо быть готовым к этому, добавил Солох.

"Очевидно, Россия стоит перед дилеммой: если Запад сохранит решительную позицию, то есть [президент РФ Владимир] Путин ничего не достигнет, то россияне что-нибудь будут хотеть сделать. Он хочет осуществить какой-то жест в отношении собственного общества, то есть риск агрессии остается", – резюмировал глава BBN.

В последний раз Дуда и Зеленский встречались 20 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области в рамках переговоров лидеров стран "Люблинского треугольника" (Литвы, Польши и Украины). По итогам трехсторонней встречи Гитанас Науседа, Дуда и Зеленский сделали совместное заявление, в котором Литва и Польша "подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО". Кроме того, лидеры трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих "гарантий безопасности" от США и НАТО, исключающих "любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений".

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Польша, ОБСЕ, граница, переговоры, агрессия, нападение, угрозы, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, президент, безопасность, Павел Солох, встреча, войска, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это два пластиковых шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила на отдыхе голую грудь и промежность
"Это два пластиковых шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила на отдыхе голую грудь и промежность
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Грабители похитили у вдовы Градского 100 млн руб. В полиции не исключают, что ограбление было инсценировкой
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
  "Он достал из штанин что-то непонятное. Сказал: "Потрогаешь – отпущу". Певица Alyosha рассказала о домогательствах старшеклассника
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
Принц Гарри судится с правительством Великобритании из-за отказа предоставить ему госохрану
  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы
  "У нас у всех есть карты, открыт кредитный лимит". Руководитель фан-клуба Винника заявила, что ради него уволилась с работы
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке
"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини
"Если есть промежуток возле писи, значит, фигурка нормальная". Астафьева показала новые пляжные фото в бикини
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью
"За первое место – квартира, а у нас – кубок и запас шоколадок". Гвоздева упрекнула продюсеров "Танцев" после работы в грузинском проекте
"За первое место – квартира, а у нас – кубок и запас шоколадок". Гвоздева упрекнула продюсеров "Танцев" после работы в грузинском проекте
"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", "Не удержалась и опошлила". 45-летняя Волочкова в микробикини показала шпагат
"Прикрыла Сережин вареничек, умничка", "Не удержалась и опошлила". 45-летняя Волочкова в микробикини показала шпагат
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить
"Сиськи люблю твои", "Дыни спелые". 41-летняя Семенович позировала в купальнике со шнуровкой до пупа
"Сиськи люблю твои", "Дыни спелые". 41-летняя Семенович позировала в купальнике со шнуровкой до пупа
"Неожиданно", "Уля-ля, какая мамасита". Сестра Комарова в прозрачном белье подняла ногу перед камерой
"Неожиданно", "Уля-ля, какая мамасита". Сестра Комарова в прозрачном белье подняла ногу перед камерой
Monatik впервые вывел сыновей на сцену на концерте в Нью-Йорке, который прошел с аншлагом. Видео
Monatik впервые вывел сыновей на сцену на концерте в Нью-Йорке, который прошел с аншлагом. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (78624)
2
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (71116)
3
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (58917)
4
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (43719)
5
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (33386)
6
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога (32519)
7
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа (30932)
8
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье (27163)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS