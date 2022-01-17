В Польше анонсировали встречу Дуды и Зеленского

В последний раз Зеленский и Дуда встречались 20 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области Фото: EPA

Об этом 17 января в эфире Polskiego Radio заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох.

На прошлой неделе состоялись переговоры с Россией по гарантиям безопасности: 10 января – двусторонняя встреча делегаций США и РФ, 12 января – в рамках заседания Совета Россия – НАТО, 13 января – заседание постоянного совета ОБСЕ.

По словам Солоха, в ситуации вокруг Украины "пока ничего не решено".

"Перед нами неделя, в рамках которой будут многочисленные консультации, прежде всего с союзниками. Наш президент встретится с президентом Украины", – сказал Солох.

Он отметил, что в ходе переговоров с США и НАТО Россия "не отказалась от своих требований", а страны Запада, в свою очередь, "представили единую позицию".

Ситуация сейчас в тупике, и, хотя широкомасштабное нападение РФ на Украину является "наименее вероятным" сценарием, надо быть готовым к этому, добавил Солох.

"Очевидно, Россия стоит перед дилеммой: если Запад сохранит решительную позицию, то есть [президент РФ Владимир] Путин ничего не достигнет, то россияне что-нибудь будут хотеть сделать. Он хочет осуществить какой-то жест в отношении собственного общества, то есть риск агрессии остается", – резюмировал глава BBN.

В последний раз Дуда и Зеленский встречались 20 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области в рамках переговоров лидеров стран "Люблинского треугольника" (Литвы, Польши и Украины). По итогам трехсторонней встречи Гитанас Науседа, Дуда и Зеленский сделали совместное заявление, в котором Литва и Польша "подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО". Кроме того, лидеры трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.