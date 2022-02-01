Нардепы в Раде поблагодарили партнеров Украины за помощь на фоне агрессии России

В частности, нардепы развернули возле парламентской трибуны флаги США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, Чехии, Евросоюза, НАТО, Эстонии, Турции и других партнеров.

"Мы, украинские парламентарии, хотим искренне поблагодарить каждую страну, которая в тяжелое время для нашего государства не осталась в стороне. А главное, помогает нашему государству оружием для того, чтобы оккупант знал — мы будем встречать его в каждом селе, каждом районе и каждом городе", – заявил член депутатской группы "За майбутнє" Игорь Гузь.

Он отметил, что "каждая страна, которая сегодня протягивает руку помощи, – наши братья и сестры".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Аликсийчук поблагодарил "каждого президента, каждого руководителя правительства, каждого гражданина тех стран, которые выразили поддержку и поддержали, стали бок о бок с нашим народом".

Это, по его мнению, свидетельствует о том, что "сегодня сформирована сильная антипутинская коалиция".

"И сегодня все поняли и поддержали то, что у нас есть враг. Враг, который имеет четкое название – Российская Федерация. Мы благодарим страны за ту посильную поддержку, ту помощь военную, которая сегодня оказывается Украине. Спасибо вам. Украина всегда будет помнить вашу поддержку", – отметил Аликсийчук.