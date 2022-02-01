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Нардепы в Раде поблагодарили партнеров Украины за помощь на фоне агрессии России

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Нардепы развернули возле парламентской трибуны флаги партнеров Украины
Нардепы развернули возле парламентской трибуны флаги партнеров Украины
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Группа народных депутатов в Верховной Раде во время заседания 1 февраля поблагодарила иностранных партнеров за поддержку Украины на фоне агрессии РФ. Торжественное открытие седьмой сессии IX созыва парламента транслировал в YouTube телеканал "Рада".

В частности, нардепы развернули возле парламентской трибуны флаги США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, Чехии, Евросоюза, НАТО, Эстонии, Турции и других партнеров.

"Мы, украинские парламентарии, хотим искренне поблагодарить каждую страну, которая в тяжелое время для нашего государства не осталась в стороне. А главное, помогает нашему государству оружием для того, чтобы оккупант знал — мы будем встречать его в каждом селе, каждом районе и каждом городе", – заявил член депутатской группы "За майбутнє" Игорь Гузь.

Он отметил, что "каждая страна, которая сегодня протягивает руку помощи, – наши братья и сестры".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Аликсийчук поблагодарил "каждого президента, каждого руководителя правительства, каждого гражданина тех стран, которые выразили поддержку и поддержали, стали бок о бок с нашим народом".

Это, по его мнению, свидетельствует о том, что "сегодня сформирована сильная антипутинская коалиция".

"И сегодня все поняли и поддержали то, что у нас есть враг. Враг, который имеет четкое название – Российская Федерация. Мы благодарим страны за ту посильную поддержку, ту помощь военную, которая сегодня оказывается Украине. Спасибо вам. Украина всегда будет помнить вашу поддержку", – отметил Аликсийчук.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку". Он также сказал, что Польша предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".

Теги: Верховная Рада, Россия, США, Украина, Турция, НАТО, Польша, оружие, Великобритания, Эстония, Канада, депутаты, вооружение, агрессия, страны Балтии, военная помощь, угрозы, Игорь Гузь, парламент, заседание, За майбутнє
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