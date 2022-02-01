В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью от США

"Пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонного вооружения от наших друзей из США", – написал он.

The 5th bird in Kyiv! Another 84 tons of ammunition of various calibers! In the next few days we are waiting for the next cargo of defense weaponry from our friends from the USA! * @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hkUD0TwNN6 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 31, 2022

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.

Третья партия помощи прибыла в Украину 25 января. Эта партия включает 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые разрушители бункеров. Четвертая партия прибыла 28 января, в ней была 81 тонна боеприпасов различного калибра.