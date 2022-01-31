ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации
Резников: Наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением, поскольку находится в зависимости от России. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью изданию LB.ua, опубликованном 31 января.

"Новое правительство не изменило свою позицию по предоставлению именно военно-технической помощи Украине. Считаю несправедливым, что когда речь идет о достройке "Северного потока – 2", официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно, скорее, предоставить ей возможность защищаться. К огорчению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации. Если их бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета "Газпрома", возможно, в этом и заложен ответ", – сказал министр.

По словам Резникова, Украина не ожидает подарков от Германии. 

"Просто перестаньте блокировать возможность публично, легально, открыто приобретать нужные нам средства защиты и оружие через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Это такой Amazon, куда мы заранее платим деньги, а затем проходим все процедуры проверки. В NSPA есть наблюдательный совет, где каждая страна – партнер НАТО принимает решение по процедуре молчаливого согласия. В марте прошлого года Германия воспользовалась своим правом и письменно объявила о прекращении такой процедуры. Это не предоставление разрешения", – рассказал он.

Резников также прокомментировал помощь от Германии в виде 5 тыс. касок для украинских военнослужащих. Он отметил, что Украина не просила в ФРГ шлемы.

"Мы точно не просили у них шлемы. Я думаю, они пытаются найти какой-нибудь вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом", – сказал он.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

Теги: Газпром, Россия, Германия, оружие, правительство, военные, вооружение, оборона, помощь, Алексей Резников, боеприпасы, NSPA, военнослужащий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног
  Муж балерины Кухар Стоянов: Волочкова – тяжелая балерина. Под ней партнеры реально прогибаются
  Муж балерины Кухар Стоянов: Волочкова – тяжелая балерина. Под ней партнеры реально прогибаются
"Титьки классные", "Сочная! Огонь". Седокова снялась в "голом" купальнике
"Титьки классные", "Сочная! Огонь". Седокова снялась в "голом" купальнике
  "Вешались на него". Васильева обвинила в проституции жертв осужденного за домогательства и изнасилование Вайнштейна
  "Вешались на него". Васильева обвинила в проституции жертв осужденного за домогательства и изнасилование Вайнштейна
"Сиськи висят", "Просто отвал головы". 39-летняя Водонаева показала голую грудь крупным планом
"Сиськи висят", "Просто отвал головы". 39-летняя Водонаева показала голую грудь крупным планом
  "Я не ожидала, Лешечка". Сумская ответила Горбунову, который обматерил новый фильм с ее участием
  "Я не ожидала, Лешечка". Сумская ответила Горбунову, который обматерил новый фильм с ее участием
"В начале 90-х была номер один в Украине". Наташа Королева показала, как сейчас выглядит ее 53-летняя сестра, певица Руся
"В начале 90-х была номер один в Украине". Наташа Королева показала, как сейчас выглядит ее 53-летняя сестра, певица Руся
  74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд
  74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд
Всегда скрывающие лица шведские музыканты из Ghost выступили в масках с коровьими рогами от украинской студии Bob Basset
Всегда скрывающие лица шведские музыканты из Ghost выступили в масках с коровьими рогами от украинской студии Bob Basset
"Я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами". Жена мэра Кличко разоткровенничалась перед зеркалом
"Я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами". Жена мэра Кличко разоткровенничалась перед зеркалом
"А под пальто только красивое нижнее белье". Дорофеева сняла эротический ролик
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева сняла эротический ролик
"После операции стал угасать". Умер известный актер и сценарист Виктор Мережко
"После операции стал угасать". Умер известный актер и сценарист Виктор Мережко
"Сиси какие-то странные", "Опять голая", "Что за аппарат?" Лорак засветила грудь в микробикини
"Сиси какие-то странные", "Опять голая", "Что за аппарат?" Лорак засветила грудь в микробикини
Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ
Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ
Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского "Первого канала" Юлией Барановской
Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского "Первого канала" Юлией Барановской
"Выглядит намного свежее Веры Брежневой", "Ты секси". Лобода снялась в сарафане-бюстье
"Выглядит намного свежее Веры Брежневой", "Ты секси". Лобода снялась в сарафане-бюстье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе (88730)
2
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина (80177)
3
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца (42348)
4
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи (42282)
5
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку (40267)
6
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера (36899)
7
"Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере (36330) G
8
"Секси сиськи", "Пилотку не обморозь". 46-летняя Волочкова в микробикини окунулась в ледяную купель (32438)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS