Официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно – Резников

"Новое правительство не изменило свою позицию по предоставлению именно военно-технической помощи Украине. Считаю несправедливым, что когда речь идет о достройке "Северного потока – 2", официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно, скорее, предоставить ей возможность защищаться. К огорчению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации. Если их бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета "Газпрома", возможно, в этом и заложен ответ", – сказал министр.

По словам Резникова, Украина не ожидает подарков от Германии.

"Просто перестаньте блокировать возможность публично, легально, открыто приобретать нужные нам средства защиты и оружие через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Это такой Amazon, куда мы заранее платим деньги, а затем проходим все процедуры проверки. В NSPA есть наблюдательный совет, где каждая страна – партнер НАТО принимает решение по процедуре молчаливого согласия. В марте прошлого года Германия воспользовалась своим правом и письменно объявила о прекращении такой процедуры. Это не предоставление разрешения", – рассказал он.

Резников также прокомментировал помощь от Германии в виде 5 тыс. касок для украинских военнослужащих. Он отметил, что Украина не просила в ФРГ шлемы.

"Мы точно не просили у них шлемы. Я думаю, они пытаются найти какой-нибудь вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом", – сказал он.