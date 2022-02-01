В Украину прибыл второй за два дня самолет с военной помощью из США

"Сутки еще не прошли с прибытия пятой "птицы", а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы – 84 тонны боевых патронов для стрелкового оружия. В целом по состоянию на сегодняшний день в совокупности шести "птичек" мы получили около 500 тонн оборонной амуниции от наших друзей и партнеров – Соединенных Штатов Америки", – написал министр.

При этом он отметил, что прибывшая партия военной помощи – "это еще не конец".

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.

Третья партия помощи прибыла в Украину 25 января. Она включала 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые разрушители бункеров. Четвертая партия прибыла 28 января, в ней была 81 тонна боеприпасов различного калибра.

О прибытии пятого самолета с военной помощью из США Резников сообщал накануне, 31 января. В Украину поставили 84 тонны боеприпасов.