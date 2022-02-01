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В Украину прибыл второй за два дня самолет с военной помощью из США

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В Киев прибыли 84 тонны боевых патронов для стрелкового оружия
В Киев прибыли 84 тонны боевых патронов для стрелкового оружия
Фото: Резніков Олексій / Facebook

В Украину 1 февраля прибыла шестая партия военной помощи от США. Об этом в Facebook сегодня сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сутки еще не прошли с прибытия пятой "птицы", а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы – 84 тонны боевых патронов для стрелкового оружия. В целом по состоянию на сегодняшний день в совокупности шести "птичек" мы получили около 500 тонн оборонной амуниции от наших друзей и партнеров – Соединенных Штатов Америки", – написал министр.

При этом он отметил, что прибывшая партия военной помощи – "это еще не конец".

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/339190691550622

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.

Третья партия помощи прибыла в Украину 25 января. Она включала 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые разрушители бункеров. Четвертая партия прибыла 28 января, в ней была 81 тонна боеприпасов различного калибра.

О прибытии пятого самолета с военной помощью из США Резников сообщал накануне, 31 января. В Украину поставили 84 тонны боеприпасов.

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии". Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

Теги: США, Украина, оружие, самолет, вооружение, помощь, Алексей Резников, боеприпасы
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