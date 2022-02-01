Моравецкий: Рядом с таким соседом, как Россия, у нас создается впечатление, что мы живем возле вулкана

Моравецкий: Как никто в Европе, мы понимаем, какой ценностью является безопасность, союзы, сотрудничество в вопросах безопасности Фото: EPA

Моравецкий подчеркнул, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и напомнил, что польский Сейм 27 января принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.

"Наша часть Европы не переживает землетрясений, взрывов вулканов. Но что с того? Живя рядом с таким соседом, как Россия, у нас создается впечатление, что мы живем возле вулкана. И поэтому как никто в Европе мы понимаем, какой ценностью является безопасность, союзы, сотрудничество в вопросах безопасности. Такую поддержку, именно в этом плане, мы хотим оказывать Украине. О такой помощи для Украины мы ходатайствуем перед ЕС, странами НАТО. Но Польша сама тоже готова предоставлять Украине – в меру наших возможностей – помощь в газовой сфере, в вопросах обороноспособности государства, стабилизации экономики, а также в гуманитарных вопросах, что, кстати, уже делаем", – сказал премьер Польши.