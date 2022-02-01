Решение об отправке американских военных в Европу пока не принято – Пентагон

Он отметил, что США изменили статус готовности более 8,5 тыс. военных на случай их переброски в Европу.

"Мы изменили статус готовности для 8,5 тыс. американских солдат, они проходят необходимую подготовку, но никаких решений об их задействовании не было. У меня нет никаких объявлений на сегодня", – заявил он.

Кирби отметил, что президенту США Джо Байдену как главнокомандующему предлагают различные варианты действий, решение он сможет принять после консультаций с союзниками по НАТО, так как США не могут в одностороннем порядке перебросить свои силы в страны Альянса.

26 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении дополнительных военных сил в Болгарии, Румынии и Венгрии на фоне вероятного вторжения России в Украину.

28 января Байден сообщал о намерении перебросить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в ближайшей перспективе. Других деталей Байден не привел, но глава Пентагона Ллойд Остин уже привел 8,5 тыс. военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину.