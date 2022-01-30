Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО – министр обороны

Бенке: Мы поможем, если венграм, проживающим в Закарпатье, будут предоставлены такие же права, какие мы предоставляем украинцам, проживающим в Венгрии Фото: honvedelem.hu

26 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении дополнительных военных сил в Болгарии, Румынии и Венгрии на фоне вероятного вторжения России в Украину.

Однако, по словам Бенке, ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, потому страна не нуждается в подкреплении НАТО.

Он подчеркнул, что в Венгрии на протяжении многих лет находятся иностранные силы, техника, проводятся совместные военные учения, но необходимости в дополнительных силах нет.

30 января Бенке уточнил, что в 2021 году был создан командный элемент многонационального дивизионного командования, интегрированный в систему управления НАТО, согласно которому тысяча военнослужащих НАТО прибудет и разместится в Венгрии на постоянной основе, сообщается на сайте минобороны Венгрии. Он также подчеркнул, что, вопреки слухам в прессе, Венгрия не намерена вести переговоры о выводе тяжелого авиакрыла из военного аэропорта у города Папа.

В случае с Украиной, считает министр, речь не идет о "конфликте такой силы, что нужно перераспределять штаты, создавать материальные запасы и готовить оперативные задачи". По оценкам Венгрии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть.

"Есть районы, где мы можем наблюдать большую концентрацию российских сил, но мы слышим здесь изо дня в день, что Россия собирается вторгнуться в Украину", – заявил он.