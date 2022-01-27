Венгрия не поддержит Украину из-за ее политики в отношении нацменьшинств – Сийярто

Зеленский хочет почти полностью исключить венгров из участия в общественной жизни Украины, заявил Сийярто Фото: EPA

"Украина попросила о телефонном разговоре с премьер-министром Виктором Орбаном в конце прошлого года. Президент Владимир Зеленский... позитивно обрисовал будущее двусторонних отношений, а... после телефонного разговора внес в украинский парламент законопроект, в котором говорится, что двойное гражданство не дает права занимать госдолжность. Это означает, что он хочет почти полностью исключить венгров из участия в общественной жизни из-за принадлежности к национальным сообществам", – сказал он.

Сийярто отметил, что, если Киев не откажется от этой законодательной инициативы, Венгрия ограничит поддержку Украины.

"В контексте ситуации с безопасностью в Восточной Европе я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что, если украинцы не откажутся от этой политики, это серьезно ограничит способность венгерского правительства оказывать какую-либо поддержку Украине", – добавил глава венгерского МИД.