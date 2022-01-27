Венгрия не поддержит Украину из-за ее политики в отношении нацменьшинств – Сийярто

"Украина попросила о телефонном разговоре с премьер-министром Виктором Орбаном в конце прошлого года. Президент Владимир Зеленский... позитивно обрисовал будущее двусторонних отношений, а... после телефонного разговора внес в украинский парламент законопроект, в котором говорится, что двойное гражданство не дает права занимать госдолжность. Это означает, что он хочет почти полностью исключить венгров из участия в общественной жизни из-за принадлежности к национальным сообществам", – сказал он.
Сийярто отметил, что, если Киев не откажется от этой законодательной инициативы, Венгрия ограничит поддержку Украины.
"В контексте ситуации с безопасностью в Восточной Европе я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что, если украинцы не откажутся от этой политики, это серьезно ограничит способность венгерского правительства оказывать какую-либо поддержку Украине", – добавил глава венгерского МИД.
Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.
Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.
Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.
В январе 2020 года Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с Зеленским. 29 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба передал через Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину.
Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины.
Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.
В июне 2021 года министр – руководитель администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Орбан готов встретиться с Зеленским. "Украина – это очень важный сосед Венгрии, – сказал Гуйяш. – Нет дополнительных условий для этой встречи".
3 декабря Зеленский и Орбан провели телефонный разговор. Зеленский заявил о готовности развивать добрососедские отношения с Венгрией.
Согласно опросу, проведенному в декабре 2021 года, 41,4% украинцев считают политику Венгрии в Закарпатье подготовкой к аннексии и оккупации региона.