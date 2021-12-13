Более 40% украинцев считают политику Венгрии на Закарпатье подготовкой к аннексии и оккупации – опрос

19,9% опрошенных видят в действиях Будапешта настоящую дружескую помощь венгерскому меньшинству Закарпатья.

18,4% респондентов полагают, что венгерская сторона содействует развитию Закарпатской области, согласовав это с украинским правительством.

Еще 20,3% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%.

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах на Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В январе 2020 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с Зеленским. 29 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба передал через Сийярто официальное приглашение Орбану от президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину.

Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих на Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

В июне 2021 года министр – руководитель администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Орбан готов встретиться с Зеленским. "Украина – это очень важный сосед Венгрии, – сказал Гуйяш. – Нет дополнительных условий для этой встречи".

3 декабря Зеленский и Орбан провели телефонный разговор. Зеленский заявил о готовности развивать добрососедские отношения с Венгрией.