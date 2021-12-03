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"Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все". Зеленский провел первый телефонный разговор с Орбаном

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Зеленский пригласил Орбана посетить Украину с визитом
Зеленский пригласил Орбана посетить Украину с визитом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря провел первый телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Мы всегда будем помнить это проявление солидарности и поддержки Украины", – сказал Зеленский.

Он заявил о готовности развивать добрососедские отношения с Венгрией.

"Мы готовы работать вместе с вами для реализации потенциала наших отношений на благо народов Украины и Венгрии. Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все", – подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за участие президента Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы. Президент пригласил Орбана посетить Украину с визитом.

Орбан готов встретиться с Зеленским, об этом в комментарии онлайн-журналу Varosh 3 июня заявил министр – руководитель администрации Орбана Гергей Гуйяш.

Контекст:

В конце прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев получил сигнал из Будапешта, что венгерские власти готовы к возобновлению конструктивного диалога с Украиной. Он отмечал, что Зеленский готов к встрече с Орбаном.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В январе 2020 года Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с Зеленским. 29 мая Кулеба передал через Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину.

Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. 

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

Служба безопасности Украины 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

Теги: Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, дипломатические отношения
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