"Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все". Зеленский провел первый телефонный разговор с Орбаном

"Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Мы всегда будем помнить это проявление солидарности и поддержки Украины", – сказал Зеленский.

Он заявил о готовности развивать добрососедские отношения с Венгрией.

"Мы готовы работать вместе с вами для реализации потенциала наших отношений на благо народов Украины и Венгрии. Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все", – подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за участие президента Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы. Президент пригласил Орбана посетить Украину с визитом.

Орбан готов встретиться с Зеленским, об этом в комментарии онлайн-журналу Varosh 3 июня заявил министр – руководитель администрации Орбана Гергей Гуйяш.