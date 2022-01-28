В МИД Украины ответили на заявление Сийярто, что Венгрии трудно поддерживать Киев из-за "притеснений нацменьшинств"

В украинском МИД отметили, что Киев демонстрирует максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ Фото: depositphotos.com

"В нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ. Никаких угроз для их национальной самобытности не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества", – заявил он.

Николенко отметил, что украинские власти демонстрируют максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ, в частности венгерского, через диалог на разных уровнях.

"Нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав нацменьшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом", – добавил спикер МИД.

26 января Сийярто заявил, что если в Украине не изменится отношение к правам национальных меньшинств, то Венгрия может ограничить свою поддержку Киева даже на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации.