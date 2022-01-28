В МИД Украины ответили на заявление Сийярто, что Венгрии трудно поддерживать Киев из-за "притеснений нацменьшинств"

"В нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ. Никаких угроз для их национальной самобытности не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества", – заявил он.
Николенко отметил, что украинские власти демонстрируют максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ, в частности венгерского, через диалог на разных уровнях.
"Нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав нацменьшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом", – добавил спикер МИД.
26 января Сийярто заявил, что если в Украине не изменится отношение к правам национальных меньшинств, то Венгрия может ограничить свою поддержку Киева даже на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации.
Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в 2017 году закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.
Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.
Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.
Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.
Согласно опросу, проведенному в октябре – ноябре 2021 года, 41,4% украинцев считают политику Венгрии в Закарпатье подготовкой к аннексии и оккупации региона.