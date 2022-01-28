ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В МИД Украины ответили на заявление Сийярто, что Венгрии трудно поддерживать Киев из-за "притеснений нацменьшинств"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В украинском МИД отметили, что Киев демонстрирует максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ
В украинском МИД отметили, что Киев демонстрирует максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ
Фото: depositphotos.com

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 28 января в комментарии "Европейской правде" опроверг утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств.

"В нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ. Никаких угроз для их национальной самобытности не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества", – заявил он.

Николенко отметил, что украинские власти демонстрируют максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ, в частности венгерского, через диалог на разных уровнях.

"Нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав нацменьшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России. Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом", – добавил спикер МИД.

26 января Сийярто заявил, что если в Украине не изменится отношение к правам национальных меньшинств, то Венгрия может ограничить свою поддержку Киева даже на фоне угрозы военного вторжения Российской Федерации. 

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в 2017 году закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

Согласно опросу, проведенному в октябре – ноябре 2021 года, 41,4% украинцев считают политику Венгрии в Закарпатье подготовкой к аннексии и оккупации региона

Теги: Украина, МИД Украины, Венгрия, национальные меньшинства, Петер Сийярто, Олег Николенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере
  "Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере G
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
Дочь Меладзе о своем участии в шоу "Голос країни": Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне
"Топчик", "Очень красивая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела тесное в груди платье няни
"Топчик", "Очень красивая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела тесное в груди платье няни
"Сладкая", "Куколка". 43-летняя Ани Лорак показала свою "прыгающую" грудь
"Сладкая", "Куколка". 43-летняя Ани Лорак показала свою "прыгающую" грудь
"Береги себя, Верочка", Коленки прикрывай, уже некрасивые". 39-летняя Брежнева рассказала о проблемах со здоровьем
"Береги себя, Верочка", Коленки прикрывай, уже некрасивые". 39-летняя Брежнева рассказала о проблемах со здоровьем
"Бриллиантик". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова выставила промежность перед объективом
"Бриллиантик". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова выставила промежность перед объективом
  Данилко о песне "Батько наш – Бандера": Я люблю повстанческие песни. В этой все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати"
  Данилко о песне "Батько наш – Бандера": Я люблю повстанческие песни. В этой все-таки ключевая фраза: "Ми за Україну будем воювати" G
"Какая прикольная женщина", "Сексуальная". 55-летняя Хайек показала грудь в расстегнутой блузке
"Какая прикольная женщина", "Сексуальная". 55-летняя Хайек показала грудь в расстегнутой блузке
"Ух, какая милфочка", "Выразительные глаза". 40-летняя Ребрик показала голую грудь
"Ух, какая милфочка", "Выразительные глаза". 40-летняя Ребрик показала голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (223064)
2
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть (112505)
3
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (108145)
4
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (76353)
5
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике (74584)
6
"Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой (65206)
7
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (63803)
8
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы (63378)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS