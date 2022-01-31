В НАТО заявили, что не видят замедления переброски сил РФ к границе Украины

Столтенберг: Альянс не может не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны Фото: EPA

По его словам, Россия должна объяснить цели концентрации войск и пойти на деэскалацию.

Столтенберг прокомментировал высказывание о запугивании украинцев и распространении паники Западом.

"Альянс не может не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны", – подчеркнул генсек НАТО.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд 30 января заявила, что наращивание российских войск сигнализирует о намерениях Кремля использовать их. На вопрос, считают ли в США вторжение в Украину неизбежным, она сказала: "Вы не соберете 100 тыс. солдат, если у вас нет намерения их использовать".