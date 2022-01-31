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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В НАТО заявили, что не видят замедления переброски сил РФ к границе Украины

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Столтенберг: Альянс не может не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны
Столтенберг: Альянс не может не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны
Фото: EPA

В НАТО не видят замедления темпов наращивания Россией военных сил у границы с Украиной. Об этом 31 января заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ходе мероприятия, устроенного The Washington Post.

По его словам, Россия должна объяснить цели концентрации войск и пойти на деэскалацию.

Столтенберг прокомментировал высказывание о запугивании украинцев и распространении паники Западом.

"Альянс не может не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны", – подчеркнул генсек НАТО.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд 30 января заявила, что наращивание российских войск сигнализирует о намерениях Кремля использовать их. На вопрос, считают ли в США вторжение в Украину неизбежным, она сказала: "Вы не соберете 100 тыс. солдат, если у вас нет намерения их использовать".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, вторжение, украинцы, война в Украине
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