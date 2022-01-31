Россия угрожала военными действиями, если ее требования не будут выполнены – постпред США в ООН

Линда Томас-Гринфилд: Если Россия вторгнется в Украину, то никто не скажет: "О, мы не ожидали этого" – и последствия будут ужасны Фото: ЕРА

"Недавно Россия угрожала предпринять военные меры, если ее требования не будут выполнены. Если Россия вторгнется в Украину, то никто не скажет: "О, мы не ожидали этого" – и последствия будут ужасны. Именно поэтому сегодняшнее заседание крайне важно", – сказала Томас-Гринфилд, не уточнив, какие требования имеет в виду. Но в декабре РФ выдвинула США и НАТО требования по так называемым гарантиям безопасности. Стороны провели ряд переговоров, но, как заявляли в РФ, они завершились провалом для Москвы.

Она напомнила, что с начала войны на Донбассе погибло уже более 14 тыс. человек, 3 млн были вынуждены покинуть свои дома.

"Годами руководство России утверждало, что Украина не является настоящим государством и оспаривало право украинского народа на самоопределение. Давайте четко скажем: Украина – страна – член ООН, которая недавно отмечала 30-летие независимости. И украинцы – гордый народ с богатой культурой. Это суверенная страна и суверенный народ", – подчеркнула представитель США.

Томас-Гринфилд отметила, что мировой порядок несовершенный, но подчеркнула, что он "основан на уважении к народам, государствам и правительствам".

"Народ имеет право защищаться и выбирать тех союзников, которых пожелает. Все страны защищают эти принципы. Это фундаментальные принципы. Что будет означать для мира, если бывшие императоры получат возможность силой забирать свои территории? Это опасный путь. Россия, конечно, может выбрать другой путь, путь дипломатии. В последние недели США вместе с европейскими партнерами и другими странами обеспокоены российской агрессией против Украины и продолжали делать все возможное, чтобы мирным путем урегулировать кризис", – продолжила она.

Все эти переговоры свидетельствуют о желании Запада двигаться дорогой мира и о том, что они настроены на диалог, подчеркнула постпред.

"Мы не хотим конфронтации, но будем решительны, быстры и едины, если Россия снова вторгнется в Украину. Мы продолжаем верить, что есть дипломатический выход из кризиса", – резюмировала она.