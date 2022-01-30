"Они все употребляют наркотики в Украине?" Депутат Европарламента возмутилась словами Арахамии о "попытках сеять панику"

Фон Крамон-Таубадель подчеркнула, что угроза "не в разговорах, а в скоплении российских войск у границы Украины" Фото: ViolavonCramon MEP / Facebook

"Я не знаю реальных причин, почему США так поступают, но это точно работает не в пользу экономики Украины. Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин [Дмитрий] Кулеба как министр иностранных дел неоднократно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески. Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику", – сказал политик 28 января.

"Они все употребляют наркотики в Украине или что там происходит?" – написала депутат, комментируя слова Арахамии.

Do they all take drugs in * or what’s going on here? Арахамия: "США и другие сеют панику по нападению на Украину. - портал новостей https://t.co/qCrs153IsY: https://t.co/mlxBQriAY5 — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) January 29, 2022

Фон Крамон-Таубадель также обратила внимание на то, что аккаунт российского посольства в Великобритании процитировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что "ситуация на границе не более напряженная", чем год назад, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

"С каких это пор российский МИД вообще заботится об этом?! И угроза не в разговорах, а в скоплении российских войск у границы Украины", – подчеркнула евродепутат.