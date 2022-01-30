"Дипломатия – единственный ответственный путь". Кулеба призвал российские власти отвести войска от украинских границ

"Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия – единственный ответственный путь", – написал Кулеба.

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2022

Глава российского МИД Сергей Лавров 28 января заявил: "Мы войн не хотим". Он подчеркнул, что, "если это зависит от Российской Федерации, войны не будет", но добавил, что Россия не даст Западу "грубо наступать на свои интересы".

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 30 января журналистам, что России война "совершенно не нужна", но ее из-за "корыстных измышлений" навязывают на Западе. Он подчеркнул, что для Украины "нет никакой угрозы".