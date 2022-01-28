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Лавров заявил, что РФ войны не хочет, но не позволит игнорировать свои интересы

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Ответ США на предложения России Лавров назвал "практически образцовым"
Ответ США на предложения России Лавров назвал "практически образцовым"
Фото: EPA

Глава российского МИД Сергей Лавров 28 января в эфире четырех российских радиостанций заявил, что войны не будет, если это зависит от Российской Федерации, при этом Россия не даст Западу "грубо наступать на свои интересы". Об этом сообщает Коммерсантъ.

Касательно ответа США на требования РФ о так называемых гарантиях безопасности Лавров сказал, что сейчас идет их анализ, после чего МИД РФ передаст предложения по дальнейшим шагам российскому президенту Владимиру Путину.

Ответ Вашингтона на предложения Москвы российский чиновник назвал "практически образцовым" по сравнению с "идеологизированным ответом НАТО".

"Не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас... американцы и натовцы больше месяца изучали предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом",– добавил Лавров.

Контекст:

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО. Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши,  председательствующей в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Сергей Лавров, переговоры, документы, безопасность, МИД РФ
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