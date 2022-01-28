Лавров заявил, что РФ войны не хочет, но не позволит игнорировать свои интересы

Касательно ответа США на требования РФ о так называемых гарантиях безопасности Лавров сказал, что сейчас идет их анализ, после чего МИД РФ передаст предложения по дальнейшим шагам российскому президенту Владимиру Путину.

Ответ Вашингтона на предложения Москвы российский чиновник назвал "практически образцовым" по сравнению с "идеологизированным ответом НАТО".

"Не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас... американцы и натовцы больше месяца изучали предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом",– добавил Лавров.