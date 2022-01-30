Глава МИД Великобритании считает маловероятной отправку британских военных в Украину в случае вторжения РФ

По словам Трасс, она "абсолютно ничего не исключает" Фото: EPA

У Трасс спросили, может ли Великобритания поставлять деньги и оружие украинским войскам в случае российского вторжения. Она ответила, что "абсолютно ничего не исключает".

В то же время она считает "очень маловероятным", что британские войска могут быть отправлены воевать вместе с украинцами против России.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

22 января посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сказал, что в случае начала активных военных действий России против Украины Киев может просить "все что угодно", включая присутствие британских военнослужащих на украинской территории.