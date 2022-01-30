У США и Британии мощные разведки. РФ вряд ли пойдет в Украине на спецоперации, о которых всем известно – Гармаш

"Для масштабного наступления (сейчас современная война) нужно не количество, а оружие, которое может достигнуть целей на определенном расстоянии. Я думаю, что у России есть такое оружие, которое может поразить (простите, я не хочу паники) Офис президента. И таким образом опять-таки дестабилизировать ситуацию. Поэтому это следует учитывать", – сказал он.

Журналист считает, что действия Соединенных Штатов и Великобритании относительно российской агрессии "имеют признаки дипломатической игры, все-таки политической".

"Во-вторых, это очень мощные разведки у этих государств. Возможно, они знают что-нибудь такое, чего не знаем мы. Но я уверен, что это не связано с широкомасштабным, полномасштабным наступлением. А, возможно, это связано как раз с тем, о чем говорил [Борис] Джонсон, премьер Британии, о какой-то молниеносной атаке на Киев", – объяснил Гармаш.

Он предположил, что "это может быть и ракетный удар, это могут быть и террористические акты, серия террористических актов".

"Возможно, они об этом знают. Но я думаю, что если они уже об этом знают, то этого уже не будет. Потому что вряд ли Россия пойдет на такие спецоперации, если они уже всем известны", – отметил Гармаш.