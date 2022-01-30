Из-за угрозы вторжения РФ Украина переместила на запад страны конфиденциальные документы – The Washington Post

В числе свидетельств подготовки украинских властей к войне автор указал поставки союзниками оружия и другой военной помощи, тренировки к боевым действиям в городских условиях в Киеве, а также перемещение украинской разведкой конфиденциальных документов из столицы страны в ее западную часть.

Журналист утверждает, что информацию о перемещении материалов на условиях анонимности предоставили официальные лица, знакомые с вопросом.

The Washington Post отмечает, что чиновников на Западе встревожил "публичный скептицизм" по поводу возможного вторжения у президента Украины Владимира Зеленского и его команды, и предполагает, что у Зеленского свой "набор приоритетов", который "необязательно совпадает" с приоритетами военных и разведки.

Один из собеседников издания, высокопоставленный дипломат из Европы выразил мнение, что тон Зеленского и его команды "начинает меняться на более обеспокоенный".