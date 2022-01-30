"Разногласия делают войну более вероятной". Немецкое издание Spiegel призвало правительство ФРГ разблокировать поставки оружия Украине

Германия с 2014 года предоставляет помощь Украине, но не передает оружие Фото: EPA

Издание пишет, что нежелание поставлять оружие Киеву ставит под вопрос надежность Германии перед западными союзниками. Spiegel напомнил о позиции немецкого правительства не поставлять оружие в кризисные регионы, так как это может обострить конфликт или оружие может попасть в чужие руки, как это было в Афганистане после прихода к власти талибов.

В то же время журналисты привели пример нарушения ФРГ этого принципа: в 2014 году Германия вооружила курдских бойцов, которые боролись с террористами ИГИЛ, гранатометами и это помогло остановить наступление боевиков.

Spiegel отметил, что поставка оружия может стать сигналом президенту РФ Владимиру Путину о единстве Запада в противостоянии его угрозам.

Издание пишет, что неизвестно, поможет ли оружие предотвратить войну, однако "несомненно то, что разногласия делают войну более вероятной".

Журналисты также заявили, что Германия должна по крайней мере не мешать поставлять оружие Украине другим странам.