Глава МИД Великобритании заявила, что "путинским олигархам негде будет спрятаться" от санкций, если РФ решит вторгнуться в Украину

Она сообщила, что на этой неделе объявит об "улучшении законодательства о санкциях", чтобы они могли охватывать "больше российских интересов, которые имеют непосредственное отношение к Кремлю". По ее словам, "любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью", поэтому "путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться".

Глава британской дипломатии не исключила, что более жесткие санкции могут включать конфискацию лондонской собственности российских олигархов в Великобритании, отметил канал.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

26 января Трасс заявляла, что Великобритания разрабатывает законопроект по усилению санкций против России, если войска РФ начнут новое вторжение в Украину. Ограничения могут коснуться непосредственно российского президента Владимира Путина.

Financial Times со ссылкой на источники сообщало 27 января, что Великобритания и ЕС при поддержке США готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов, если Кремль начнет полномасштабное вторжение в Украину.