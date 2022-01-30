Украина начинает понимать, что ее разыгрывают втемную. Есть совпадение интересов Байдена и Путина – Белковский

Он отметил, что Россия заинтересована в снятии с себя международных санкций.

"Часть этих санкций должна быть снята после выполнения так называемых Минских соглашений 2015 года об урегулировании ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. И сейчас, насколько можно судить, США и Россия договорились, что США предпримут все возможное для того, чтобы Украина их выполнила", – сказал Белковский.

Он отметил, что с точки зрения Украины выполнить эти соглашения нельзя, потому что они "были подписаны под дулами автоматического оружия Российской Федерации после разгрома украинских войск под Дебальцевым и Иловайском в конце 2014 года", и предполагают, что ОРДЛО должен получить особый статус по Конституции Украины.

Политолог подчеркнул, что в Украине "ни простого большинства в парламенте, ни тем более конституционного эти идеи не получат", именно поэтому Россия и США "ведут нагнетание угрозы большой войны, которую они устраивать не собираются".

"Теперь начнут нагнетать, что война все-таки будет, потому что, чтобы урегулировать "Карибский кризис", нужно довести его до последней точки кипения и остановиться за пять минут до полуночи, когда все уже так страшно боятся, что согласны на многие дополнительные условия, лишь бы не было войны. Минские соглашения? Хрен с ними, главное избежать большой войны в Европе", – объяснил Белковский.

Он считает, что при таком развитии событий "каждая сторона сможет преподнести это как свою победу: Америка предотвратила большую войну в Европе, и Россия обеспечила себе гарантии безопасности и тоже ее предотвратила".

"Американцы впрямую грозят большой войной, в первую очередь Украине, давая понять, что единственный способ избежать войны – это все-таки выполнить невыполнимые Минские соглашения. Именно поэтому постоянно публикуются карты о том, как российские танки уже идут на Киев. Джозеф Байден об этом говорит впрямую [президенту Украины] Владимиру Зеленскому – что как только подсохнет земля, российские войска могут пойти в наступление", – привел пример политолог.

Он при этом отметил, что российских войск возле границ Украины "явно недостаточно для войны с такой крупной страной и, в общем, на сегодняшний день как инфраструктурно, так и психологически хорошо готовой к войне, как Украина".

"Да и Владимир Путин это прекрасно понимает, так же, как он воленс-ноленс понимает, что война непопулярна в его верноподданном народе, кто бы что ни говорил. Все эти утечки, которые Кремль сейчас осуществляет, о том, что якобы даже хипстеры в кафе, по мнению Кремля, за войну – это очередной элемент системы нагнетания ужаса и жути. Дескать, Кремль настолько неадекватен, что считает, что все за войну, и поэтому война будет. Это не совсем так", – объяснил Белковский.

Одним из методом влияния на украинскую власть он считает заявления Соединенных Штатов об эвакуации граждан из Украины.

"И уже Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, просит Джозефа Байдена не нагнетать панику, а Джозеф Байден тем самым дает понять, что Зеленский просто недооценивают угрозу, поскольку он вообще (и в этом Байден, опять же, един с Владимиром Путиным) не вполне соответствует по профессиональному и личностному уровню занимаемой должности. Наконец-то Украина начинает понимать, что есть какая-то интрига, в которой ее разыгрывают втемную. Причем мы с вами говорили о тайном пакте Джозефа Байдена и Владимира Путина. Естественно, пакт – это гипербола. Никакого пакта нет. Но совпадение интересов, ситуация win-win, которая должна быть достигнута в пиковой точке Карибского кризиса наших времен, существует, и она и будет реализовываться", – считает Белковский.

Он предположил, что к нагнетанию ситуации вокруг Украины причастен и Израиль.

"Израиль уже обсуждает вовсю, что 75 тыс. человек, проживающих на востоке Украины, в принципе, можно эвакуировать, поскольку они имеют право на гражданство по закону о возвращении. Ну, уж 10 тыс. точно нужно эвакуировать. Опять же, собирается Израиль кого-то эвакуировать? Нет. Вполне возможно, что он тоже участвует по согласованию со своими большими друзьями США и Россией", – объяснил Белковский.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.