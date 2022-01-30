Гармаш: Россия целенаправленно убивает оккупированную ею территорию Донбасса

"Я уверен, что Путин никогда не заберет себе Донбасс, никогда. Потому что для него Донбасс – это инструмент покорения Украины сейчас", – сказал он.

Представитель в украинской делегации в ТКГ прокомментировал также сложившуюся в ОРДЛО экономическую ситуацию.

"Россия целенаправленно убивает эту захваченную ею территорию. Для того чтобы уменьшить свои расходы на эту территорию, чтобы там меньше людей жило, которые нуждаются в выплате пенсий. Для того чтобы выкачать оттуда трудовой резерв, демографический ресурс и это, конечно, очень сейчас серьезная проблема в России", – объяснил Гармаш.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).