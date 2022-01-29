Минские соглашения неэффективны, потому что в них не определены стороны конфликта на Донбассе – Гармаш

"Они не давали того эффекта, которого от них ждут. Хотя ждут, на мой взгляд, зря. Потому что, к сожалению, у Минских договоренностей нет механизма урегулирования конфликта. Минские переговоры, на мой взгляд, сейчас – это просто дипломатическое, информационное оружие, которое каждая из сторон использует в своих интересах", – сказал он.
По словам журналиста, "в Минских соглашениях не определено, кто является сторонами конфликта, поэтому Минские соглашения не могут быть эффективными".
"Потому что есть одна сторона конфликта – Украина. А нам не с кем разговаривать. Россия говорит, что она – "посредник". А ОРДЛО не является членом ТКГ, во-первых. А во-вторых, Украина не признает ОРДЛО субъектом международного конфликта. Потому что, во-первых, это украинская территория, а во-вторых, мы все понимаем, что там российские деньги, российские военные, российское управление этим конфликтом", – объяснил Гармаш.
Он выразил уверенность, что конфликт на Донбассе "просто сошел бы на нет и его не было", если бы Россия вышла из оккупированных территорий.
"Это понимают по всему миру. Потому пока нет в минских переговорах второй стороны конфликта, эффекта не будет. Но как инструмент влияния на разрешение этого конфликта, как инструмент влияния сторон конфликта друг на друга, они работают. И я считаю, что достаточно эффективно", – заявил Гармаш.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.