Минские соглашения неэффективны, потому что в них не определены стороны конфликта на Донбассе – Гармаш

Гармаш считает, что в ТКГ Украине "не с кем разговаривать" Фото: radiosvoboda.org

"Они не давали того эффекта, которого от них ждут. Хотя ждут, на мой взгляд, зря. Потому что, к сожалению, у Минских договоренностей нет механизма урегулирования конфликта. Минские переговоры, на мой взгляд, сейчас – это просто дипломатическое, информационное оружие, которое каждая из сторон использует в своих интересах", – сказал он.

По словам журналиста, "в Минских соглашениях не определено, кто является сторонами конфликта, поэтому Минские соглашения не могут быть эффективными".

"Потому что есть одна сторона конфликта – Украина. А нам не с кем разговаривать. Россия говорит, что она – "посредник". А ОРДЛО не является членом ТКГ, во-первых. А во-вторых, Украина не признает ОРДЛО субъектом международного конфликта. Потому что, во-первых, это украинская территория, а во-вторых, мы все понимаем, что там российские деньги, российские военные, российское управление этим конфликтом", – объяснил Гармаш.

Он выразил уверенность, что конфликт на Донбассе "просто сошел бы на нет и его не было", если бы Россия вышла из оккупированных территорий.

"Это понимают по всему миру. Потому пока нет в минских переговорах второй стороны конфликта, эффекта не будет. Но как инструмент влияния на разрешение этого конфликта, как инструмент влияния сторон конфликта друг на друга, они работают. И я считаю, что достаточно эффективно", – заявил Гармаш.