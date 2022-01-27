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"Повышение ставок". Гармаш прокомментировал заявление партии Путина о предоставлении оружия боевикам ОРДЛО

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Призывы депутатов российской Госдумы о необходимости поставить оружие боевикам ОРДЛО следует рассматривать как попытку Кремля поднять ставки в противостоянии с Украиной и Западом, считает Сергей Гармаш
Призывы депутатов российской Госдумы о необходимости поставить оружие боевикам ОРДЛО следует рассматривать как попытку Кремля поднять ставки в противостоянии с Украиной и Западом, считает Сергей Гармаш
Фото: Sergiy Garmash / Facebook

Заявления депутатов от партии "Единая Россия" о поставке вооружения для боевиков "ЛДНР" нужно воспринимать как публичное давление, поскольку РФ уже давно предоставляет оружие незаконным формированиям в оккупированных районах Донбасса. Об этом 27 января в эфире "Радіо Свобода" заявил журналист, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Буквально сегодня СБУ обнаружила очередную партию доказательств того, что там [в ОРДЛО] уже новое российское оружие", — сказал Гармаш.

Он добавил, что Кремль через заявления своих политиков хочет оказать давление на Украину и на Запад.

"Когда об этом говорят публично, это нужно рассматривать именно как публичное давление, как политический акт, а не как акт какой-то новизны. Российское оружие туда шло и будет идти. То, что открыто призывают, тем более чиновники "Единой России" — это направлено именно на психологическое давление, повышение ставок, скажем так", — подчеркнул журналист.

Контекст:

26 января парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить оружие незаконным вооруженным формированиям РФ на Донбассе.

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 26 января заявил о необходимости предоставить боевикам на Донбассе российское оружие. Он тоже утверждает, что Украину "накачивают западным летальным оружием", а "Единая Россия" якобы с тревогой относится к этому.

Перед этим, на фоне заявлений о, вероятно, готовящемся вторжении России в Украину, представители Коммунистической партии РФ предложили признать террористические организации "республиками". Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.

20 января первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР", однако Госдума планирует рассмотреть этот проект постановления.

Теги: Единая Россия, вооружение, боевики, Сергей Гармаш, война в Украине, ЛДНР
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