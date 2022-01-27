"Повышение ставок". Гармаш прокомментировал заявление партии Путина о предоставлении оружия боевикам ОРДЛО

"Буквально сегодня СБУ обнаружила очередную партию доказательств того, что там [в ОРДЛО] уже новое российское оружие", — сказал Гармаш.
Он добавил, что Кремль через заявления своих политиков хочет оказать давление на Украину и на Запад.
"Когда об этом говорят публично, это нужно рассматривать именно как публичное давление, как политический акт, а не как акт какой-то новизны. Российское оружие туда шло и будет идти. То, что открыто призывают, тем более чиновники "Единой России" — это направлено именно на психологическое давление, повышение ставок, скажем так", — подчеркнул журналист.
26 января парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить оружие незаконным вооруженным формированиям РФ на Донбассе.
Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 26 января заявил о необходимости предоставить боевикам на Донбассе российское оружие. Он тоже утверждает, что Украину "накачивают западным летальным оружием", а "Единая Россия" якобы с тревогой относится к этому.
Перед этим, на фоне заявлений о, вероятно, готовящемся вторжении России в Украину, представители Коммунистической партии РФ предложили признать террористические организации "республиками". Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.
20 января первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР", однако Госдума планирует рассмотреть этот проект постановления.