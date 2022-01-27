"Повышение ставок". Гармаш прокомментировал заявление партии Путина о предоставлении оружия боевикам ОРДЛО

Призывы депутатов российской Госдумы о необходимости поставить оружие боевикам ОРДЛО следует рассматривать как попытку Кремля поднять ставки в противостоянии с Украиной и Западом, считает Сергей Гармаш Фото: Sergiy Garmash / Facebook

"Буквально сегодня СБУ обнаружила очередную партию доказательств того, что там [в ОРДЛО] уже новое российское оружие", — сказал Гармаш.

Он добавил, что Кремль через заявления своих политиков хочет оказать давление на Украину и на Запад.

"Когда об этом говорят публично, это нужно рассматривать именно как публичное давление, как политический акт, а не как акт какой-то новизны. Российское оружие туда шло и будет идти. То, что открыто призывают, тем более чиновники "Единой России" — это направлено именно на психологическое давление, повышение ставок, скажем так", — подчеркнул журналист.