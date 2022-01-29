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Генсек ООН призвал все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие

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Гутерриш призвал укреплять "культуру мира"
Гутерриш призвал укреплять "культуру мира"
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал соблюдать перемирие во время проведения в Пекине зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, проинформировал 28 января сайт ООН.

"Гутерриш по традиции обратился к международному сообществу с призывом соблюдать олимпийское перемирие, а также воспользоваться временной передышкой, чтобы преодолеть разногласия и найти путь к прочному миру", – говорится в сообщении.

Генсек ООН призвал укреплять "культуру мира".

"В условиях распространения конфликтов и обострения напряженности этот призыв дает шанс преодолеть разногласия и найти пути к установлению прочного мира. Одновременно с нашим стремлением положить конец пандемии COVID-19 давайте объединим усилия ради построения более безопасного, процветающего и устойчивого будущего для всех", – заявил Гутерриш.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.

Паралимпийские игры начнутся после завершения Олимпийских.

Теги: спорт, ООН, война, Паралимпийские игры, Пекин, перемирие, конфликт, Антониу Гутерриш, Олимпийские игры
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