Генсек ООН призвал все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие

"Гутерриш по традиции обратился к международному сообществу с призывом соблюдать олимпийское перемирие, а также воспользоваться временной передышкой, чтобы преодолеть разногласия и найти путь к прочному миру", – говорится в сообщении.

Генсек ООН призвал укреплять "культуру мира".

"В условиях распространения конфликтов и обострения напряженности этот призыв дает шанс преодолеть разногласия и найти пути к установлению прочного мира. Одновременно с нашим стремлением положить конец пандемии COVID-19 давайте объединим усилия ради построения более безопасного, процветающего и устойчивого будущего для всех", – заявил Гутерриш.