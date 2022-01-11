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Две белорусские лыжницы заявили, что их отстранили от соревнований и Олимпиады из-за политической позиции

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По словам спортсменок, глава Белорусской федерации лыжных гонок приказал чиновникам запретить им участвовать в международных соревнованиях
По словам спортсменок, глава Белорусской федерации лыжных гонок приказал чиновникам запретить им участвовать в международных соревнованиях
Фото: depositphotos.com

Двух белорусских лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович отстранили от соревнований и лишили возможности отбираться на Олимпиаду из-за их поддержки белорусской оппозиции. Об этом сообщает Reuters.

По словам спортсменок, в ноябре прошлого года глава Белорусской федерации лыжных гонок Александр Дорохович приказал чиновникам запретить этим лыжницам участвовать в международных соревнованиях и сборах страны. 

Также, по их словам, Белорусский лыжный союз деактивировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях, которые проводит Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В организации заявили, что сейчас пытаются связаться с белорусской федерацией, чтобы получить всю информацию о лыжницах.

Андриюк говорит, что это решение вынудило ее пропустить квалификационные соревнования, которые могли позволить ей получить место на Олимпийских играх в Пекине. По ее словам, спортивные чиновники прямо обвинили ее в том, что она сторонник оппозиции.

Кроме этого, Андриюк заверила, что никогда публично не выражала своих политических взглядов, которые она назвала нейтральными. Но теперь собирается выехать в Польшу, "потому что здесь невозможно жить".

В то же время Долидович считает, что ее отстранили от соревнований из-за политических взглядов отца – лыжника Сергея Долидовича, семикратного олимпийца, который тренировал свою дочь. Спортсмен участвовал в протестах и выступал против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, но после давления уволился из национального тренировочного центра.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантах уже направлено в суды.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Олимпиада 2022, лыжный спорт
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