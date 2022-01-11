Две белорусские лыжницы заявили, что их отстранили от соревнований и Олимпиады из-за политической позиции

По словам спортсменок, в ноябре прошлого года глава Белорусской федерации лыжных гонок Александр Дорохович приказал чиновникам запретить этим лыжницам участвовать в международных соревнованиях и сборах страны.

Также, по их словам, Белорусский лыжный союз деактивировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях, которые проводит Международная федерация лыжного спорта (FIS).

В организации заявили, что сейчас пытаются связаться с белорусской федерацией, чтобы получить всю информацию о лыжницах.

Андриюк говорит, что это решение вынудило ее пропустить квалификационные соревнования, которые могли позволить ей получить место на Олимпийских играх в Пекине. По ее словам, спортивные чиновники прямо обвинили ее в том, что она сторонник оппозиции.

Кроме этого, Андриюк заверила, что никогда публично не выражала своих политических взглядов, которые она назвала нейтральными. Но теперь собирается выехать в Польшу, "потому что здесь невозможно жить".

В то же время Долидович считает, что ее отстранили от соревнований из-за политических взглядов отца – лыжника Сергея Долидовича, семикратного олимпийца, который тренировал свою дочь. Спортсмен участвовал в протестах и выступал против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, но после давления уволился из национального тренировочного центра.