В Беларуси выпускницу вуза арестовали за упоминание политзаключенного Знака. В Amnesty International потребовали ее освободить

На выпускном вечере Винникова выступила с речью, в которой благодарила адвокатов, в том числе Знака.

Дело Винниковой рассмотрели 2 июля, в расписании судебных заседаний его не было. Выпускницу судили по Skype, судья приговорила ее к 15 суткам. Девушку обвинили в высказывании политических взглядов "с целью несогласия с уголовным преследованием адвоката Максима Знака". Белорусский суд считает, что она якобы провела несанкционированный пикет.

По данным журналистов, однокурсники, коллеги и преподаватели Винниковой "ошеломлены решением суда", они заявили, что девушка ни в чем не виновата.

Преподаватель права университета Юлия Гаврильчик заявила в суде, что Винникова произнесла благодарственную речь, говорила о выдающихся юристах, цитировала Виктора Гюго. Имя Знака упоминалось как имя учителя.

Международная правозащитная организация Amnesty International 5 июля потребовала освободить Винникову. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Белорусские власти в очередной раз продемонстрировали, что пойдут на любые шаги, чтобы подавить инакомыслие в обществе. Последняя жертва этой кампании – вчерашняя студентка, предполагаемое преступление которой состояло лишь в том, что она заявила об уважении к правам и призвала к справедливости перед своими сверстниками из университета", – заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Правозащитники опубликовали отрывок речи Винниковой.

"Я желаю каждому из нас любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, независимо от тех трудностей, которые есть и будут. Знать закон, верить в закон. Пожалуйста, помните, что право – это искусство доброты и справедливости. А доброта, разум и человеческое достоинство вместе всегда побеждают", – сказала выпускница юридического факультета.

Винникова в своей речи также благодарила уволенных за политические взгляды преподавателей Елену Басалай и Елену Лаевскую.