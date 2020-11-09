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Белорусскому оппозиционеру Знаку продлили арест до января 2021 года

Белорусскому оппозиционеру Максиму Знаку продлили срок содержания под арестом на два месяца. Его адвокаты готовят жалобу в суд.

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Знака задержали 9 сентября
Знака задержали 9 сентября
Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

Адвокату и члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку на два месяца продлили срок содержания под стражей. Об этом белорусскому порталу TUT.BY 9 ноября сообщили адвокаты Знака Дмитрий Лаевский, Надежда Знак и Евгений Пыльченко.

"Сегодня стало известно, что еще перед выходными Следственный комитет и генеральная прокуратура решили продлить срок содержания Максима Знака под стражей еще на два месяца, то есть до 9 января. Поэтому Максим остается в СИЗО", – отметили защитники.

Они подчеркнули, что продление ареста считают необоснованным и готовят жалобу в суд.

Знака задержали 9 сентября. 18 сентября он объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Голодовку Знак прекратил 28 сентября.

Остальные члены президиума или задержаны, или находятся за границей. В частности, представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо оппозиционерки Светланы Тихановской Ольга Ковалькова были задержаны сотрудниками ОМОН 24 августа у проходной МТЗ. С 5 сентября Ковалькова находится в Польше.

31 августа задержали еще одного члена президиума, Юлию Власову. Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко выехал в Польшу 2 сентября, в интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

Марию Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске. Вместе с еще двумя членам совета – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым – ее пытались выдворить в Украину, но оппозиционерка порвала свой паспорт. Сейчас она в СИЗО, ее обвиняют по той же статье, что и Знака.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.

Теги: Беларусь, СИЗО, арест, задержание, протесты в Беларуси, Максим Знак
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