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За декабрь 2021 года политзаключенных в Беларуси стало больше на 82 человека – правозащитники

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К уголовной ответственности привлекают протестующих против фальсификации результатов выборов президента
К уголовной ответственности привлекают протестующих против фальсификации результатов выборов президента
Фото: EPA

В декабре 2021 года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека и достигло 970. Об этом 31 декабря сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

В Беларуси продолжают привлекать к уголовной ответственности протестующих против фальсификации результатов выборов президента, согласно которым Александр Лукашенко был объявлен "победителем".

Правозащитники отмечают, что это самая жесткая форма репрессий, сохраняющая массовый и повсеместный характер. Также они утверждают, что при расследовании политически мотивированных уголовных дел силовики применяют пытки. В Беларуси задерживают не только участников акций, но и обычных людей с бело-красно-белой символикой.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантах уже направлено в суды.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, правозащитники, репрессии, политзаключенные, разгон активистов, протесты в Беларуси
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