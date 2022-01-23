Зеленский поздравил украинских спортсменов со стартом зимней Олимпиады, которая начнется только в феврале

"Дорогие олимпийцы! Искренне поздравляю вас со стартом зимних Олимпийских игр – соревнований, объединяющих людей вокруг ценностей дружбы, уважения, толерантности. [...] На пути к зимней пекинской Олимпиаде каждый из вас уже прошел нелегкие испытания в спортивной борьбе", – сказано в обращении.

По словам президента, у членов украинской олимпийской команды "впереди новый шанс, который потребует максимальных усилий для наивысшего результата".

"Миллионы украинцев ожидают ваших ярких выступлений и побед. Мы будем горячо болеть за вас, радоваться успехам и поддерживать в соревнованиях", – заявил Зеленский.

Зимняя Олимпиада в Пекине начинается 4 февраля. Она будет продолжаться до 20 февраля.