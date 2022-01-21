Украина утвердила состав сборной на зимней Олимпиаде в Пекине

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года Фото: EPA

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

В НОК подчеркнули, что впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Также после перерыва в два олимпийских цикла в состав украинской сборной вернулись представители шорт-трека и фигуристы в командных соревнованиях.

В составе олимпийской команды-2022 – четыре олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.