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Украина утвердила состав сборной на зимней Олимпиаде в Пекине

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XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года
Фото: EPA

Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля, говорится на сайте комитета.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

В НОК подчеркнули, что впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Также после перерыва в два олимпийских цикла в состав украинской сборной вернулись представители шорт-трека и фигуристы в командных соревнованиях.

В составе олимпийской команды-2022 – четыре олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года, XIII зимние Паралимпийские игры – с 4-го по 13 марта.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, спорт, Олимпиада 2022, Пекин, спортсмены, Олимпийские игры
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