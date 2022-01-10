Власти Пекина призвали не помогать олимпийским автомобилям в случае ДТП

Рекомендация не помогать олимпийским автомобилям во время ДТП связана с коронавирусными ограничениями Фото: depositphotos.com

Пекинское городское бюро по организации дорожного движения заявило, что жители, попавшие в аварию с одним из автомобилей, перевозящих спортсменов, тренеров и чиновников, должны не просить водителей и пассажиров выйти, а ждать, пока на место происшествия прибудут "профессионалы".

Это связано с Олимпийскими играми и ужесточением к соревнованиям карантинных мероприятий.

Местные власти также призвали жителей уступать дорогу автомобилям с олимпийскими логотипами и соблюдать дистанцию в случае дорожно-транспортного происшествия.