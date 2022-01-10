Власти Пекина призвали не помогать олимпийским автомобилям в случае ДТП

Пекинское городское бюро по организации дорожного движения заявило, что жители, попавшие в аварию с одним из автомобилей, перевозящих спортсменов, тренеров и чиновников, должны не просить водителей и пассажиров выйти, а ждать, пока на место происшествия прибудут "профессионалы".
Это связано с Олимпийскими играми и ужесточением к соревнованиям карантинных мероприятий.
Местные власти также призвали жителей уступать дорогу автомобилям с олимпийскими логотипами и соблюдать дистанцию в случае дорожно-транспортного происшествия.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года, XIII зимние Паралимпийские игры – с 4-го по 13 марта.
Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.
Кроме того, на Олимпиаде 2022 спортсменам рекомендовали свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом.
В декабре 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду в связи с притеснениями уйгуров в Китае. При этом американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно. К дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады присоединились Канада, Новая Зеландия, Австралия и Великобритания.
15 декабря президент РФ Владимир Путин во время видеозвонка с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что посетит открытие зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году.
Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. В МИД Китая дипломатический бойкот Олимпийских игр со стороны США назвали "вопиющей политической провокацией".