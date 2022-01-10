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Власти Пекина призвали не помогать олимпийским автомобилям в случае ДТП

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Рекомендация не помогать олимпийским автомобилям во время ДТП связана с коронавирусными ограничениями
Рекомендация не помогать олимпийским автомобилям во время ДТП связана с коронавирусными ограничениями
Фото: depositphotos.com

Городские власти Пекина призвали жителей избегать любых контактов с олимпийским транспортом, даже не пытаться оказать помощь после дорожной аварии. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пекинское городское бюро по организации дорожного движения заявило, что жители, попавшие в аварию с одним из автомобилей, перевозящих спортсменов, тренеров и чиновников, должны не просить водителей и пассажиров выйти, а ждать, пока на место происшествия прибудут "профессионалы".

Это связано с Олимпийскими играми и ужесточением к соревнованиям карантинных мероприятий.

Местные власти также призвали жителей уступать дорогу автомобилям с олимпийскими логотипами и соблюдать дистанцию в случае дорожно-транспортного происшествия.

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года, XIII зимние Паралимпийские игры – с 4-го по 13 марта.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

Кроме того, на Олимпиаде 2022 спортсменам рекомендовали свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом.

В декабре 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду в связи с притеснениями уйгуров в Китае. При этом американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно.  К дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады присоединились Канада, Новая ЗеландияАвстралия и Великобритания.

15 декабря президент РФ Владимир Путин во время видеозвонка с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что посетит открытие зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. 

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. В МИД Китая дипломатический бойкот Олимпийских игр со стороны США назвали "вопиющей политической провокацией".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ДТП, Китай, Олимпиада 2022, Пекин, Олимпийские игры
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