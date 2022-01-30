На Донбассе боевики не нарушают перемирие третьи сутки – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"За прошедшие сутки, 29 января, и по состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные "контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Не фиксировали стрельбы со стороны оккупантов на Донбассе и 28 января.

Последний раз боевики нарушали перемирие 27 января.