Сутки на Донбассе прошли тихо

"За прошедшие сутки, 28 января, и на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в утренней сводке штаба.

В пресс-центре подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Накануне, 27 января, боевики обстреливали позиции украинских войск недалеко от Марьинки Донецкой области из стрелкового оружия, а в Луганской области с оккупированной территории пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа боевиков.