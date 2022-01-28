За сутки боевики дважды нарушили режим тишины, с оккупированной территории пыталась проникнуть диверсионная группа – штаб ООС

Так, в Луганской области, вблизи к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил личный состав опорного пункта выявил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", – говорится в сообщении.

"По состоянию на 7.00 текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.

Кроме этого, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.