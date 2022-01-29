Два фильма о войне на Донбассе получили награду на кинофестивале Sundance 2022

Как сообщили на сайте фестиваля, в фильме производства Украины и Турции "представлены реалии войны, разворачивающейся на украинско-российской границе, через призму беременной женщины, которая очень близка к родам и борется за то, чтобы ее не затронули окружающие ее бедствия", среди которых – разрушение дома в результате минометного взрыва и трагедия авиалайнера MH17.
Также награду фестиваля за лучшую режиссуру в категории "Мировое документальное кино" получил фильм совместного производства Дании, Швеции, Финляндии и Украины A House Made Of Splinters ("Дом из обломков") режиссер которого – Симон Леренг Вильмонт. В ленте рассказывается о нескольких социальных работниках на востоке Украины, которые работают в особом детдоме и создают безопасное пространство для детей.
Второй режиссер и линейный продюсер Асад Сафаров отметил, что лента создавалась 2,5 года. По его словам, за последние дни ряд американские медиа написал рецензии на фильм, в каждой из которых "упоминается военная агрессия России против Украины".
Две награды – приз зрительских симпатий в категории "Документальное кино" и самый популярный фильм фестиваля – получил фильм "Навальный" об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального режиссера Даниэля Роэра.
Контекст:
Кинофестиваль Sundance – национальный американский кинофестиваль независимого кино. Проводится с 1985 года.
В 2020 году приз кинофестиваля Sundance за лучшую режиссуру документального фильма получила украинский режиссер Ирина Целик и ее фильм "Земля голубая, будто апельсин".